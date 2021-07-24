В Петербурге 15 тыс. иностранцев подали заявки на вакцинацию от COVID-19

В пресс-службе администрации Санкт-Петербурга сообщили, что уже 15 тысяч иностранцев подали свои заявки на прохождение вакцинации от коронавирусной инфекции.

«За четыре рабочих дня запросы на вакцинацию препаратом "Спутник лайт" поступили более чем от 400 организаций, а количество иностранцев, желающих привиться, превысило 15 тыс. человек», — сообщили в администрации.

Также власти отметили, что по просьбам крупных работодателей и вузов сбор заявок на прививку от «ковида» продлен до 30 июля 2021 года. Заниматься сбором заявлений поручено Петербургскому агентству медицинского туризма.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Северной столицы развернут специальные пункты вакцинации от COVID-19 для бездомных.