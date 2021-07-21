Врач петербургской больницы перечислила новые симптомы коронавируса

Главный врач городской больницы №20 Татьяна Суровцева сообщила, что клиническое течение коронавирусной инфекции за год практически не изменилось. До сих пор протекание болезни у большинства начинается с подъема температура и слабости.

«Однако сейчас мы с коллегами замечаем, что вирус стал сильнее поражать центральную нервную систему и сердечно-сосудистую систему», — сообщила Суровцева.

Также медик отметила, что у пациентов часто наблюдается тревога и страдает психика. Из-за этого COVID-19 стал протекать еще более стремительно. Молодые пациенты стали также очень тяжело переносить вирус.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что за прошедшие сутки, по данным оперштаба, в Санкт-Петербурге выявили 1939 случаев инфицирования коронавирусом.