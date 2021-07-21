За прошедшие сутки врачи обследовали более 28 тыс. петербуржцев на COVID-19

В оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией в Санкт-Петербурге сообщили, что за последние сутки врачи обследовали на коронавирус 28 тысяч 379 человек, что на 5 тысяч больше, чем за предыдущие сутки.

Кроме того, стоит отметить, что в Единую информационно-справочную службу по вопросам связанным с COVID-19 за последние сутки поступило 22 тысяч 590 вызовов от жителей Северной столицы.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что за прошедшие 24 часа в Петербурге жертвами «ковида» стали 103 петербуржца. В России за этот же период от коронавируса скончалось 783 человека.