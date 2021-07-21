Полный цикл вакцинации от COVID-19 завершили уже более 830 тыс. петербуржцев

Согласно данным оперативного штаба по борьбе с «ковидом» в Санкт-Петербурге, с момента начала прививочной компании от коронавирусной инфекции в Северной столицы полный цикл вакцинации завершили 831 тысяча 817 петербуржцев.

Также в ведомстве отметили, что за последние сутки в городе на Неве привилось 15 тысяч 418 жителей Петербурга. Вторую прививку сделали 12 тысяч 778 человек. За этот же период, ревакцинацию прошли 65 петербуржцев, а ее цикл закончили 10 петербуржцев.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что зампредседателя Комитета по промышленной политике Александр Ситов заявил о готовности смягчить ограничения на работу фуд-кортов и островных павильонов ТЦ.