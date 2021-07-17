Число коронавирусных больных превысило 500 тыс. петербуржцев

В Санкт-Петербурге за последние сутки было выявлено 1957 новых случаев инфицирования коронавирусной инфекцией. Согласно сайту «стопкоронавирус.рф», за все время в Северной столице выявили 510 тысячу 694 заболевших и переболевших.

Также отметим, что за последние три недели в Петербурге прирост заболеваемости в регионе составил 34%. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба, приведенные 17 июля.

Кроме того, в России зарегистрировали 25 тысяч 116 новых случаев «ковида». Около десяти процентов приходится на бессимптомных больных. Еще отметим, что за все время в стране выявлено около 6 миллионов заражений COVID-19. Из них 8,5% — случаи в Петербурге.