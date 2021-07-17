За последние сутки на коронавирус обследовали более 38,5 тыс. петербуржцев

В оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией в Санкт-Петербурге сообщили, что за последние сутки тест на COVID-19 сдали 38 тысяч 618 жителей Северной столицы. Кроме того, в ведомстве отметили, что в Единую информационно-справочную службу по вопросам связанным с коронавирусом обратилось 23 тысяч 347 петербуржцев.

Также отметим, что за прошедшие 24 часа в Петербурге выявили 1957 случаев инфицирования «ковидом». Умерло от вируса 105 петербуржцев, а смогли вылечиться 1927 человек.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что депутат Госдумы Сергей Боярский разрешил работать малому бизнесу, но только если 100% сотрудников сделали прививку от коронавируса.