За последние сутки в Петербурге зафиксировали около 2 тыс. заболевших COVID-19

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией в Санкт-Петербурге сообщил, что за последние сутки в городе выявили 1936 случаев инфицирования коронавирусом. Сообщается, что жертвами вируса стали 108 жителей Северной столицы, а смоги вылечиться 1814 человек.

Отметим, что Петербург до сих пор занимает третью позицию по суточным заболеваниям COVID-19. Лидирующую позицию в анти-рейтинге занимает по-прежнему Москва, а вторую — Московская область.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что первый заместитель председателя комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Александр Ситов сообщил главную причину массовой заболеваемости «ковидом» в Петербурге.