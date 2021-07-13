В парке 300-летия появятся шатры для вакцинации от COVID-19

Темпы вакцинации от коронавирусной инфекции в Санкт-Петербурге продолжают увеличиваться и на данный момент от «ковида» уже привилось более 1 млн петербуржцев. Однако граждан, желающих вакцинироваться от коронавируса, становится все больше.

Андрей Сарана, первый заместитель председателя Комитета по здравоохранению Петербурга, сообщил, что в Северной столице планируется открыть шатры для проведения прививки от COVID-19.

«Завтра получаем большой шатер, который будут монтировать два-три дня — это в парке 300-летия», — отметил замглавы ведомства.

Также Сарана добавил, что такой же шатер будет установлен на пешеходной улице, 8-9 линиях Васильевского острова.