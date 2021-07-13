Управляющий сайтом «Стопкоронавирус.рф» объяснил пропажу некоторых данных по COVID-19

Управляющая информационным порталом «Стопкоронавирус.рф» организация АНО «Национальныеприоритеты» сообщила, что некоторые данные по коронавирусной инфекции пропали с сайта из-за их неинформативности. Также в компании заявили, что статистика по активным случаям, показанная на портале, характеризует ситуацию с распространением «ковида» динамике.

Также отмечается, что столбик «Активные случаи» является расчетным, а его график необходимо рассматривать исключительно в динамике. Однако после пояснения, некоторые СМИ истолковали его неправильно.

В связи с ложной информацией от СМИ, редакция портала и решила убрать колонку «Активные случаи» как неинформативную. Об этом сообщили в управляющей организации.