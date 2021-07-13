В Петербурге назвали главный фактор распространения COVID-19

Первый заместитель председателя комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга Александр Ситов сообщил, что самым главным фактором, из-за которого растет число заболеваний коронавирусной инфекцией в городе, является проведение массовых мероприятий.

«Массовые мероприятия — это самый главный риск. Думаю, это все поняли и убедились в этом, получив очередное подтверждение в качестве третьей волны», — сообщил замглавы ведомства.

Также Ситов отметил, что массовое скопление людей несет большую опасность в существующей эпидемиологической обстановке из-за многочисленности.