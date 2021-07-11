В Петербурге вводят новые коронавирусные ограничения

В пресс-службе администрации Санкт-Петербурга сообщили, что Александр Беглов подписал изменения в постановление местного правительства от 13 марта 2020 года № 121 «О мерах по противодействию распространению в Санкт‑Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)». В связи с этим в городе вводят новые коронавирусные ограничения.

«Это ограничение не затронет культурные и зрелищные мероприятия, проводимые в театрах, концертных залах, цирке и кинотеатрах по согласованию с комитетом по культуре Петербурга, а также спортивные и физкультурные мероприятия, проводимые по согласованию с комитетом по физической культуре и спорту», — заявил глава Северной столицы.

В связи с новыми правилами для таких событий вводятся дополнительные требования — заполняемость театров и концертных залов не должна превышать 1,5 тысячи посетителей, а наполняемость цирков должна уменьшиться с 75% до 50%.

Теперь сотрудники, которые обеспечивают проведение спортивных и физкультурных мероприятий, а также судья должны будут иметь отрицательный ПЦР-тест либо сертификат о прохождении вакцинации.