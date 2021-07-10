За последние сутки тест на COVID-19 сдали почти 41 тыс. петербуржцев

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией в Санкт-Петербурге сообщил, что за последние сутки тест на коронавирусную инфекцию сдали 40 тысяч 496 петербуржцев.

Также отметим, что в Единую информационно-справочную службу по вопросам связанным с коронавирусом по номеру 122 поступил 21 тыс. 601 вызов.

Кроме того, отметим, что за последние сутки в Северной столице выявили 1978 случаев инфицирования COVID-19. Жертвами болезни стали 102 человека, а победить инфекцию смогли 52 петербуржца.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что глава Комитета по здравоохранению Петербурга сообщил настоящие данные по заболевшим «ковидом» в Петербурге. Оказалось, что реальные данные в 3 раза превышали официальные.