Петербуржец поднял тревогу за то, что ему ввели половину ампулы с вакциной

В Санкт-Петербурге мужчина пожаловался на то, что во время вакцинации от коронавирусной инфекции ему ввели только половину ампулы с препаратом. Прививку пациент делал в поликлинике №60, которая находится в Шушарах.

Во время того, пока мужчина сидел в очереди он заметил, что ампулы выдают через одного. Сам медицинский персонал не объяснил почему одну ампулу используют для двух людей. Сам мужчина решил, что не получил достаточной дозы препарата.

В Комитете по здравоохранению Северной столицы прокомментировали эту ситуацию и сообщили, что в одной ампуле содержится две дозы препарата, и они рассчитаны на двух человек. Кроме того, в ведомстве отметили, что есть такие ампулы, в которых содержится пять доз.