Глава Комздрава Петербурга назвал настоящие показатели по заболевшим коронавирусом

Председатель Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Андрей Сарана прибыл на эфир радиостанции «Комсомольская правда», где обсуждались вопросы о текущей эпидемиологической ситуации в городе. В ходе разговора стало известно, что во время начала массовой вакцинации от коронавирусной инфекции, реальное количество заболевших было выше в 3 раза, чем показывали в официальной статистике.

Кроме того, в ходе диалога возник вопрос о том, откуда же взялась цифра в 1,2 миллиона вакцинированных от «ковида». Глава ведомства объяснил, что во время начала массовой вакцинации в декабре прошлого года рабочая группа, которую возглавлял академик Евгений Шляхто, придумала формулу, по которой количество заболевших умножали на пять, вычитали беременных и кормящих женщин, а также детей и пациентов с тяжелыми побочными диагнозами. Также Сарана отметил, что они предполагали, что 1/5 этих граждан имеют положительный тест на коронавирус, а остальная часть болеет бессимптомно.

В итоге стало известно, что в начале декабря 2020 года коронавирус с помощью ПЦР-теста был подтвержден более чем у 400 тысяч человек, но официальная статистика докладывала, что больных в 3 раза меньше — менее 140 тысяч.