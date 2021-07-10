Петербуржцам предоставили более удобный способ для записи на вакцинацию от COVID-19

Вакцинация от коронавирусной инфекции в Санкт-Петербурге продолжает набирать обороты. Все больше граждан желает сделать прививку от COVID-19. Однако иногда при записи на вакцинацию происходят определенные проблемы. Чтобы справиться с ними в Северной столице разработали интерактивную карту.

С помощью нового изобретения жители Петербурга смогут найти свободный номерок для записи на прививку от «ковида». Благодаря нововведению, граждане смогут быстрее узнать можно ли пройти вакцинацию по интересующему адресу.

Кроме того, в пресс-службе Комитета по здравоохранению города на Неве сообщили, что горожане смогут через интерактивную карту попасть на сайт портала «Здоровье петербуржца» и записаться на вакцинацию.