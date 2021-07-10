В конце июля в Петербург завезут новые дозы «ЭпиВакКороны» и «КовиВака»

Сообщается, что в конце июля в Санкт-Петербург поступят новые дозы вакцин от коронавирусной инфекции «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».

В Единой информационно-справочной службе Северной столицы сообщили, что на данный момент из прививочных препаратов от коронавируса остался только «Спутник V». Остальные должны поступит в Петербург в конце этого месяца.

Однако даже несмотря на дефицит препаратов, темпы вакцинации от COVID-19 не снижаются, а даже уже превысили отметку в 1 миллион привитых. Из них уже 741 тысяча 456 петербуржцев полностью завершили курс вакцинации.

Согласно данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом в регионе, за прошедший день в городе выявили 1951 случай инфицирования «ковидом».