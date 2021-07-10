Предприятиям Петербурга начнут выдавать QR-коды, за вакцинацию 60% сотрудников

В Комитете по промышленной политике Санкт-Петербурга сообщили, что предприятия города, у которых не менее 60% сотрудников вакцинировалось от коронавирусной инфекции, смогут получить специальный иммунный статус «Вакцинирован».

В ведомстве отметили, что это будет пока таким поощрением и поможет гражданам искать безопасные места.

«Впоследствии, в ситуации усиления ограничительных мер в Санкт-Петербурге, они в наименьшей степени коснутся организаций, получивших статус», — говорится в сообщении комитета.

Однако, для того, чтобы попасть в «белый список», сотруднику нужно будет заполнить дополнительные формы в личном кабинете организации на портале Центра развития и поддержки предпринимательства. В итоге, если в компании будет подтверждено, что более 60% рабочих привилось от коронавируса, то она получит иммунный статус «Вакцинирован».