Петербуржцы испытывают проблемы при записи на вакцинацию через госуслуги

Жители Санкт-Петербурга в последнее время испытывают трудности при записи на вакцинацию от коронавирусной инфекции через портал «Госуслуги». У пользователей начало появляться такое сообщение «невозможно выбрать время для записи. По выбранному Вами ресурсу в ближайшие 14 дней нет доступного времени для записи на вакцинацию».

В Комитете по здравоохранению сообщили, что им знакома эта ситуация. Они отметили, что сбои на «Госуслугах» происходят из-за большой нагрузки на портал. Однако Комздрав не подчиняется местным властям, им занимается Минцифры.

Кроме того, в ведомстве отметили, что проблемы с очередями на прививку от коронавируса возникают в основном из-за отсутствия достаточного количества медицинских работников.