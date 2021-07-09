В Петербург поступило еще около 120 тыс. доз вакцины «Спутник V»

В пресс-службе Смольного сообщили, что на фармацевтическую базу Санкт-Петербурга поступила новая партия вакцины от коронваирусной инфекции «Спутник V» в количестве 119 тысяч 400 комплектов доз.

На данный момент в Северной столице находится 228 тысяч 411 доз вакцины.

Напомним, что в Северной столице прививку от COVID-19 поставили более миллиона петербуржцев, из которых 741 тыс. завершили полный цикл вакцинации.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что за последние сутки тест на коронавирус сдали 43 426 жителей Петербурга. За этот же период в городе выявили 1951 случай инфицирования «ковидом».