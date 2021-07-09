За последние сутки тест на COVID-19 сдали около 43,5 тыс. петербуржцев

За последние сутки тест на коронавирусную инфекцию сдали 43 тысячи 426 жителей Санкт-Петербурга. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.

Кроме того, в Единую информационно-справочную службу по вопросам связанным с «ковидом» по номеру 122 от петербуржцев поступило 21 тысяча 149 вызовов.

Также отметим, что за прошедшие 24 часа в Северной столице выявили 1951 случай инфицирования COVID-19. Умерло от болезни 107 человек, а 3868 петербуржцев смогли победить ковид».

За все время в Петербурге выявили 485 тысяч 943 больных коронваирусом, из которых 467 тысяч 942 смогли выздороветь.