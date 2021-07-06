За последнюю неделю у 2,5 тыс. петербуржцев обнаружили пневмонию

В Медицинском институте имени Сергея Березина (МИБС) сообщили, что за минувшую неделю в Санкт-Петербурге обнаружено рекордное количество пневмоний. Согласно данным COVID-центра, в период с 27 июня по 4 июля за медицинской помощью обратилось 3406 жителей Северной столицы. Среди них, с помощью КТ, было выявлено 2481 пневмония. Отметим, что город не достигал таких показателей ни в одну волну пандемии коронавиурсной инфекции.

«За неделю из всех обратившихся (3 406) только у 57 человек завершена вакцинация, еще у 16-ти сделан только 1-й компонент прививки», — заявили в МИБС.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что привитых от COVID-19 пациентов просят также сдать антиковидную плазму. Раньше такое делали только у переболевших коронавирусом.