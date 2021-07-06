За прошедшие сутки на коронавирус обследовали около 29,5 тыс. петербуржцев

В оперативном штабе по мониторингу за распространением коронавирусной инфекции сообщили, что за последние сутки тесты на COVID-19 сдали 29 тысяч 463 петербуржца. Данные показатели превышают предыдущие, которые были день назад, на три тысячи человек.

Кроме того, в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом, по номеру 122 поступило за сутки 27 тысяч 849 вызовов.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что губернатор Северной столицы Александр Беглов заявил о превышении 1 млн вакцинированных от «ковида». Данных показателей удалось достигнуть благодаря сознательному отношению граждан к прививке.