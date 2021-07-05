Беглов сообщил о подходе к планке в 1 млн вакцинированных от «ковида»

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов сообщил, что количество вакцинированных от коронавирусной инфекции скоро превысит отметку в 1 миллион человек, что составляет примерно одну пятую часть населения Северной столицы.

«Две недели назад я говорил, что нам необходимо выйти на показатель в 20 000 прививок в сутки. Сегодня наши результаты практически соответствуют заявленной цели», — заявил глава Петербурга.

Также градоначальник добавил, что таких показателей удалось добиться только благодаря сознательности граждан и разветвленной сети прививочных пунктов. На данный момент в городе на Неве находится 134 стационарных и 27 мобильных прививочных пунктов.

Кроме того, отметим, что Беглов заявил о том, что в субботу, 3 июля, открылись еще 17 новых прививочных пунктов от коронавируса.