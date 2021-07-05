В Ленинградской области стартовала ревакцинация от COVID-19

В администрации Ленинградской области в понедельник, 5 июля, сообщили, что в регионе началась повторная вакцинация от коронавирусной инфекции. Сообщается, что на ревакцинацию от «ковида» можно будет записаться уже тем людям, которые делали прививку от COVID-19 более полугода назад.

«Теперь во всех 109 пунктах вакцинации региона повторную прививку могут сделать жители, привитые более полугода назад», — сообщили власти Ленобласти.

Кроме того, отметим, что не надо делать тест на антитела перед вакцинацией от «ковида» и вне зависимости от их концентрации можно прививаться, потому что это усилит иммунитет к инфекции.