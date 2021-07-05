За последние сутки тест на коронавирус сдали около 27 тыс. петербуржцев

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекции в Санкт-Петербурге сообщил, что за последние сутки в Северной столице тест на «ковид» сдали 26 тысяч 784 петербуржца. Также они подчеркнули, что за этот же период в Единую информационно-справочную службу по вопросам связанным с COVID-19 поступило 8 тысяч 502 вызова.

Кроме того, отметим, что согласно данным сайта «стопкоронавирус.ру», за прошедшие 24 часа в Северной столице выявили 1784 случая инфицирования коронавирусом. Летальных исход наступил у 104 петербуржцев. Победить болезнь смогли 1151 жителей Петербурга.