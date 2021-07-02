Роспотребнадзор дал комментарии по поводу отказа работников от вакцинации

Заместитель начальника юридического обеспечения Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу Любовь Ефимчук сообщила, что постановление ведомства об обязательной вакцинации от коронавирусной инфекции не является основанием для увольнения сотрудника, если тот отказывается прививаться.

«Основания для прекращения трудовых отношений регламентируются статьей 77 Трудового кодекса. Постановление Роспотребнадзора таким основанием быть не может», — заявила юрист.

Однако работники, которые не собираются делать прививку от «ковида», должны оформить отказ в письменной форме. После этого медик зафиксирует отказ в медицинской карте гражданина.