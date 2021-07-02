Заразившиеся на Евро-2020 финские футбольные болельщики сорвали отмену масочного режима в стране

Финские футбольные болельщики, которые побывали на Евро-2020 в Санкт-Петербурге, вернулись домой с положительным тестом на коронавирусную инфекцию. С каждым днем количество зараженных «ковидом» увеличивалось. В связи с этим правительство Финляндии приняло решение не отменять масочный режим.

Национальный институт здоровья и благосостояния Финляндии подготовил рекомендации по отмене ношения масок. Однако данные планы откладываются на неопределенный срок. Власти страны отметили, что могут вернуться к вопросу об отмене масочного режима, но только в том случае, если уровень заболеваемости будет оставаться на низком уровне несколько недель.