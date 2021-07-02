Повторная вакцинация от COVID-19 в Петербурге начнется 5 июля

Дмитрий Лисовец, председатель Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга, на своей странице в соцсети «ВКонтакте» сообщил, что повторная вакцинация от коронавирусной инфекции начнется в городе 5 июля. Прививку могут поставить как уже привившиеся, так и переболевшие более полугода назад петербуржцы.

«С учетом того, что вакцины «ЭпиВакКорона» и «КовиВак» остались в городе в ограниченном количестве, а вакцина «Спутник Лайт» еще не поступила, на данном этапе повторная вакцинация будет производиться вакциной «Гам-Ковид-Вак» (Спутник V)», — отметил глава Комздрава.

Сообщается, что жители Северной столицы смогут привиться в любом стационарном или мобильном пунктах вакцинации, но только при предъявлении паспорта и СНИЛС.