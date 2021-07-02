Для сотрудников сферы услуг организуют выездную вакцинацию от COVID-19

В Санкт-Петербурге состоялось несколько встреч с председателем Роспотребнадзора Петербурга Наталией Башкетовой. На встрече представители бизнеса попросили сделать выездную вакцинацию от коронавирусной инфекции для своих сотрудников.

«В рамках встречи были обсуждены все важные вопросы, которые стоят на повестке дня у представителей сферы услуг и предприятий общепита: перспектива введения обязательной вакцинации и новых ограничительных мер», — заявил глава регионального отделения «Деловой России» Дмитрий Панов.

Также стоит отметить, что предприниматели сообщили о добровольной вакцинации почти 60% работников в ближайшие месяцы.