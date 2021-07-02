Число госпитализаций пациентов с коронавирусом в Петербурге начало снижаться

Председатель Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Дмитрий Лисовец сообщил, что в последнее время число госпитализаций пациентов с коронавирусной инфекцией начало снижаться. На данный момент доля свободных коек в городе составляет 3%.

Также глава ведомства отметил, что впервые за долгое время количество выписанных из стационаров пациентов, превысило число тех, которых кладут на госпитализацию.

«У нас количество коек развёрнутых — более 11 тыс. По нашим оценкам, число стационарных коек сейчас достаточно, именно этот показатель, именно эти данные обычно вызывали беспокойство у жителей города», — заявил Лисовец.

Кроме того, глава Комздрава подчеркнул, что ситуация с коронавирусом в Северной столице остается стабильной.