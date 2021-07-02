Число вакцинированных от коронавируса петербуржцев превысило 900 тысяч

В пресс-службе администрации Санкт-Петербурга сообщили, что за все время в Северной столице вакцину от коронавирусной инфекции поставили уже более 900 тысяч человек.

«"Всего с начала кампании в городе привито 906 373 человека. Из них 712 207 полностью закончили цикл вакцинации», — заявили пресс-службе.

Также в ведомстве добавили, что за 30 июня первично привили 13 тысяч 517 человек, что на 2 тысячи больше, чем 29 июня, вторично — 5245 петербуржцев. Всего за сутки вакцину получили 22 тысячи 762 жителя Северной столицы.

Пункты вакцинации в Петербурге продолжают свою работу. На данный момент в городе размещено 134 прививочных пункта на базе медицинских учреждений, а также 27 мобильных пунктов, которые располагаются также в торговых центрах.