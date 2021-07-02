В Петербурге планируется привить от коронавируса более 600 тыс. трудовых мигрантов

Смольный планирует начать в Санкт-Петербурге прививочную компанию от коронавирусной инфекции в отношении трудовых мигрантов. Ее будут курировать Комитет по развитию туризма, а также подведомственное ему АО «Санкт-Петербургское агентство медицинского туризма».

По данным Смольного, на сегодняшний день в Северной столице работает не менее 600 тысяч иностранных мигрантов. Для них стоимость одной дозы вакцины от коронавируса обойдется в 1300 рублей. Саму прививку, скорее всего, обязан будет оплатить работодатель.

В Ленинградской области данный вопрос, о проведении массовой вакцинации среди трудовых мигрантов, пока не рассматривался. Об этом сообщили в Комитет по здравоохранению Петербурга.