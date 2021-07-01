Петербуржцы смогут воспользоваться QR-кодом на госуслугах после вакцинации от «ковида»

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Станислав Казарин сообщил, что после обновления приложения портала Госуслуг, у жителей Северной столицы появился пункт о статусе вакцинации.

В пресс-службе вице-губернатора Петербурга Станислава Казарина отметили, что 1 июля, состоялось обновление приложения портала государственных услуг. Теперь, граждане, имеющие учетную запись, могут посмотреть свой статус вакцинации от коронавируса и получить QR-код после прививки.

Отметим, что такая же система уже используется в Москве. В некоторые заведения можно пройти только при наличии QR-кода, который выдают после вакцинации от «ковида».