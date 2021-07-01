Петербуржцы начали жаловаться на большие очереди на вакцинацию от COVID-19 в ТЦ

Вакцинация от коронавирусной инфекции в Санкт-Петербурге продолжает идти. Все больше петербуржцев хочет сделать прививку, из-за этого в ТЦ собираются большие очереди. Так, в четверг, 1 июля, жители Северной столицы пожаловались на большую толпу из желающих попасть на прививку от коронавируса в ТЦ «Охта Молл».

Горожане сообщаю, что в очереди стоят не только те, кто собирается вколоть первую дозу препарата, но и желающие привиться второй раз. Стоит отметить, что сотрудники пункта вакцинации сообщили, что бланков хватит только до 16 часов, а тем, кто не успел, придется прийти в другой день.

Кроме того, очевидцы сообщают, что те, кто все-таки остался ждать свою очередь, пришлось стоять почти 3 часа.