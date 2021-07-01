Петербурженка была заразной «ковидом» на протяжении 11 месяцев

Врач-инфекционист Первого Санкт-Петербургского медицинского университета им.Павлова Оксана Стасевич рассказала о пациентке, которая оставалась заразной коронавирусной инфекцией в течение 11 месяцев. Врач назвала этот случай рекордным.

«У одной нашей пациентки вирус выделялся 11 месяцев, это был рекорд. У других – полгода, три месяца, два месяца. Для окружающих пациенты заразны. Периоды болезни у них разные, в том числе есть фаза латентного, то есть скрытого течения», — отметила специалист.

Также Стасевич добавила, что у людей может развиться пневмония, которая способна привести к тяжелому течению болезни. Медик напомнила о пациентке, которая болела полгода, но произошел летальный исход.

Кроме того, эксперт отметила, что существует группа пациентов, которые способны задерживать у себя вирус в организме на длительное время. Болезнь может скрываться в тканях легких или кишечники, или даже в центральной нервной системе.