Непривитых врачей Петербурга лишат премии в случае заболевания COVID-19

В Санкт-Петербурге в Смольном сообщили, что в случае заболевания медицинских работников и водителей скорой помощи коронавирусной инфекцией, им полагаются выплаты в размере 300 тысяч рублей. Однако, если медик заболел «ковидом», но при этом не прошел вакцинацию, выплаты в таком случае не полагаются.

«Единовременная выплата предоставляется в случае, если заболевание произошло после прохождения работником вакцинации», — заявили в Смольном.

В связи с этим, всех жителей Северной столицы, а также медиков призывают вакцинироваться от коронавируса, так как количество инфицированных COVID-19 продолжает увеличиваться.