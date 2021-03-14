У летучих мышей в Китае нашли еще 4 вида коронавируса

Исследователи изучили более четырех сотен образцов. Четыре генома оказались родственны новому SARS-CoV-2, а три генома - обнаруженному ранее SARS-CoV, передает "Лента".

Совпадение с вирусом, породившим пандемию во всем мире в прошлом году, у одного из образцов превышает 94%.

Ученые считают, что в локальных масштабах у летучих мышей существует разнообразие коронавирусов.

При этом пока что корни SARS-CoV-2 не были окончательно установлены.

Отметим, что коронавирус также находили у хорьков и кроликов.

Вспышка COVID-19 впервые была зафиксирована в декабре 2019 года в Ухане (КНР). Поначалу специалисты полагали, что источником новой инфекции стал рынок морепродуктов.