Петербуржцам с аллергиями разъяснили, стоит ли делать прививку от коронавируса

Аллергия является противопоказанием к вакцинации от коронавируса, рассказала Харит. Однако, по ее словам существуют разные физические проявления аллергии и при некоторых из них прививку можно поставить.

Так, тяжелые аллергические реакции, вроде анафилактического шока и анафилактоидной реакции, которые бывают крайне редко, точно будут противопоказанием для вакцинации от COVID-19.

А вот при легкой аллергии, признаки которой - сыпь или сезонные признаки, все же стоит привиться.

Как отметила специалист, перед вакцинацией можно принимать антигистаминные препараты, а также еще в течение двух дней после процедуры.

Как писал Санкт-Петербург.ру, привиться в нашем городе можно более чем в ста пунктах. Впрочем, в некоторых из них первый компонент вакцины уже закончился. Новое поступление ожидается в скором времени.