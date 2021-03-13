На "Зенит Арене" начали прививать болельщиков сине-бело-голубых

На «Газпром Арене» перед матчем «Зенита» с «Ахматом» открылся мобильный пункт вакцинации от коронавируса. Чтобы сделать прививку, нужно быть старше 18 лет и иметь при себе паспорт и СНИЛС, пишут "Невские новости".

В пункте привился, например, автор песни "Знамя Зенита", один из основателей фанатского движения Дмитрий Ледовский, автор песни «Знамя «Зенита». Чтобы принять участие в европейских спортивных соревнованиях, нужно иметь справку о прохождении вакцинации от коронавируса, пояснил фанат.

Проводить вакцинацию прямо на "Газпром Арене" решило руководство "Зенита", так как это очень посещаемое место.

Как писал Санкт-Петербург.ру, в нашем городе заметили дефицит вакцины, однако власти призывают граждан приходить в те пункты, где препарат пока есть.