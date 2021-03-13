Беглов пообещал прибытие большой партии вакцины от коронавируса в Петербург

Губернатор Петербурга Александр Беглов назвал нехватку вакцины от коронавируса в городе «перебоями». Также градоначальник уверен, что такое положение дел не должно стать поводом для отказа от вакцинирования, сообщил он во время рабочего объезда.

В городе к сегодняшнему дню привилось 305 тыс. человек, из них около 195 тыс. прошли вторую вакцинацию.

Беглов призвал петербуржцев не обращать внимания на то, что в некоторых пунктах препарата нет, поскольку все еще есть пункты, где она есть. Там и нужно прививаться, считает глава Петербурга.

"Мы в ближайшее время должны получить большой объем вакцины", - заверил он, не уточнив точную дату прибытия вакцины.

Как писал Санкт-Петербург.ру, имеющегося в медучреждениях запаса первого компонента вакцины хватит примерно на 9 суток.