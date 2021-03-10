Власти не планируют массово прививать маленьких россиян от коронавируса

Для детей в РФ массовая вакцинация от коронавируса необязательна. Об этом, как пишет "РГ", заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Во-первых, отметила она, дети легко переносят заболевание, а во-вторых, у них достаточно быстро вырабатывается иммунитет даже при отсутствии симптомов.

"Нужды для массовой иммунизации детей нет", - уточнила она.

По данным оперштаба, за последние сутки в России коронавирус выявили у 9079 человек. Это минимальный показатель с 1 октября 2020 года.

Как писал Санкт-Петербург.ру, в некоторых пунктах закончился первый компонент вакцины от коронавируса к 10 марта и горожане вынуждены ждать поступления новой партии "Спутник V".