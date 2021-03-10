В Смольном задумались о третьей волне коронавируса

Власти Петербурга начали подготовку к третьей волне распространения коронавируса. Как пишет АБН, в ходе заседания малого правительства 9 марта губернатор Александр Беглов дал поручение вице-губернатору Олегу Эргашеву подготовить рекомендации по возможным ограничениям, если случится еще один всплеск заболеваемости в Северной столице.

Чиновники не обсуждали смягчение существующего антикоронавирусного режима. Также не говорилось о том, какие есть прогнозы по течению эпидемиологической ситуации в Петербурге.

Как писал Санкт-Петербург.ру, заболеваемость коронавирусом в конце февраля - начале марта снижается крайне медленно — высока доля тяжелых больных в стационарах, а на аппаратах искусственной вентиляции легких сейчас находятся более двух сотен пациентов.