Более двух сотен петербуржцев с коронавирусом подключены к ИВЛ

В Петербурге на ИВЛ находятся 212 пациентов с коронавирусом, что почти в два раза меньше, чем в декабре 2020 года, когда на аппаратах находились 432 человека. Об этом сообщил межведомственный координационный совет по борьбе с COVID-19 в Северной столице.

При этом доля тяжелых больных составляет 26%.

На 9 марта в Петербурге коечный фонд для больных коронавирусом составляет 6 924 места, свободными остаются 1 779 коек (25,7%).

Как писал Санкт-Петербург.ру, ранее специалисты отмечали, что заболеваемость в городе снижается, однако достаточно медленными темпами. В совете надеются, что петербуржцы продолжат активно прививаться.