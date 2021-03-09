Петербургские медики рассказали, кто из горожан чаще всего попадает в реанимацию по коронавирусу

В реанимацию в Петербурге этой зимой попадают горожане старшей возрастной категории. Об этом врачи Госпиталя для ветеранов войн рассказали «ПД».

В первую волну пандемии в реанимации оказывались в основном молодые пациенты. С 1 января средний возраст принимаемых пациентов превысил 74 года.

В госпиталь попадают, к сожалению, люди от 90 лет и старше, рассказали врачи. По их мнению, особую роль тут сыграли ограничения - карантин, из-за которого пожилые не выходили из дома и их не посещали родные. А теперь власти ослабили антикоронавирусные меры и люди стали болеть чаще и чаще попадать в больницы.



К тому же важным фактором стала вакцинация - молодежь прививается гораздо охотнее.

Сейчас, как писал Санкт-Петербург.ру, в городе работает 130 прививочных пунктов.