Петербуржцы стали меньше болеть коронавирусом, но заболеваемость снижается медленно

В Петербурге замедлился тренд на снижение распространения коронавируса. Об этом сообщили в межведомственном городском совете по противодействию распространению коронавируса в Северной столице.

Так, на минувшей неделе число обратившихся за медпомощью пациентов с COVID-19 выросло на 40,6%. Общее количество госпитализаций взрослых пациентов с коронавирусом и пневмониями за неделю уменьшилось на 0,4%. Таким образом, отметили в совете, в Петербурге сформировалось "высокое плато" и эпидемия продолжается.



Полный цикл вакцинации прошли более 435 тыс. петербуржцев. За это время не зарегистрировано ни одного случая тяжелой реакции или осложнений после прививки, сообщили в Смольном.

Как писал Санкт-Петербург.ру, в нашем городе свободно 27% коечного фонда для пациентов с коронавирусом.