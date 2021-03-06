Почти у половины петербуржцев нашли антитела к COVID-19

Антитела к коронавирусу есть почти у 50% жителей Санкт-Петербурга. Об этом рассказал исполняющий обязанности директора ФГБУ «НИИ гриппа им. А.А. Смородинцева» Минздрава России Дмитрий Лиознов на Конгрессе педиатров, пишет "ПД".

Лиознов считает, что эти показатели можно улучшить, однако для этого нужно провести больше вакцинаций.

Массовая вакцинация позволит достичь значений в 70% горожан с антителами в ближайшее время, указал ученый.

При этом в общем по России антитела есть примерно у 20% жителей.

Как писал Санкт-Петербург.ру, вакцину можно поставить более чем в ста пунктах по всему городу. Также работают прививочные пункты в торговых центрах.