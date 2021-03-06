Петербуржцам привезли очередную партию вакцины от коронавируса

Вакцина от коронавируса «ЭпиВакКорона» - альтернатива «Спутнику V» - поступила в Санкт-Петербург. Как сообщили в пресс-службе Смольного, в город поставили тысячу доз. При этом "Спутника" привезли уже 350 тыс. доз.

Как писал Санкт-Петербург.ру, привиться можно в 129 стационарных пунктах вакцинации.

Также в городе работают 16 мобильных прививочных бригад.