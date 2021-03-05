В Петербурге в три раза увеличили количество выездных прививочных бригад

В Северной столице в три раза увеличили количество выездных бригад для вакцинации петербуржцев от коронавируса - всего их 16. Об этом рассказал губернатор Александр Беглов.

Такие команды делают прививки в социальных учреждениях.

Губернатор напомнил, что в Петербурге развернуто 129 стационарных пунктов вакцинации. Из них 106 работают на базе городских поликлиник, 19 – в частных клиниках и ещё четыре – в федеральных. 8 пунктов вакцинации открыты в торгово-развлекательных центрах.

На данный момент привиты более 260 тысяч человек. Полный цикл вакцинации завершили свыше 120 тыс. петербуржцев.

Как писал Санкт-Петербург.ру, на выплаты медикам, пострадавшим при работе с коронавирусом, из бюджета города выделили 3,1 млрд руб.