Беглов продили антикоронавирусные ограничения в Северной столице

Губернатор Александр Беглов подписал распоряжение о продлении коронавирусных ограничений в Санкт-Петербурге до 28 марта. Речь идет лишь о части запретов.

Так, продлеваются ограничения на проведение публичных мероприятий, на деятельность ночных кабаре, клубов (дискотек), курение кальянов.

Продолжается режим самоизоляции для людей старше 65 лет и тех, кто страдает хроническими заболеваниями.

Ограничение на организацию отдыха детей и молодежи и их оздоровления в Петербурге продлевается до 30 марта.

Остальные ограничения, например, социальное дистанцирование и масочный режим, сохраняются до 15 мая.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал, что в нашем городе спад заболеваемости стал замедляться.