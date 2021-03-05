Китайцы ввели обязательный анальный мазок на коронавирус для въезжающих в страну

Китай сделал анальные анализы на коронавирус обязательными для въезда в страну. Как пишет The Times, такое решение было принято, поскольку китайские эксперты считают данный вид анализов на COVID-19 более точным, чем из горла или носа.

Пункты для проведения таких тестирований уже установлены в аэропортах Пекина и Шанхая.

Процедура взятия мазков подверглась критике со стороны японского правительства, так как они причиняют "душевные муки приезжающим".

Согласно исследованию, COVID-19 остается в испражнениях или прямой кишке дольше, чем в носоглотке. Такие тесты применяют в КНР с начала года.